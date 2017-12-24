Haber: Semih Baykal

İlimizde etkili olan kar yağışı, futbol sahalarını da vurdu. Gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle Karaçayır sentetik 1 sahası beyaz örtüyle kaplandı. Futbol sahasında yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığını temizlemek için, saha çalışanları kar küreme araçlarıyla durmadan çalıştı. Ancak, kar yağışının bir türlü dinmemesi sebebiyle, temizlenen saha kısa sürede tekrar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyonu yetkilileri sahada yaptıkları incelemede zemininin futbol oynamaya müsait olmadığını belirterek, U-19 Karacasu- Özel İdarespor, U-19 Kıbrıscıkspor- Bolu Belediyespor, U-19 Gençlergücüspor- Elvan İnşaat Kızıkspor, U-14 Özel İdare Köroğluspor-Kıbrıscıkspor Amatör kulüp mücadelelerini ileri bir tarihe erteledi. Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyonu resmi internet sitesinden de konuyla ilgili açıklama yaptı.