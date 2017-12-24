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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Kar yeşil sahayı esir aldı

    Karaçayır sentetik 1 sahasında oynanacak olan amatör takımların mücadeleleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:34
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    Kar yeşil sahayı esir aldı

    Haber: Semih Baykal

    İlimizde etkili olan kar yağışı, futbol sahalarını da vurdu. Gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle Karaçayır sentetik 1 sahası beyaz örtüyle kaplandı. Futbol sahasında yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığını temizlemek için, saha çalışanları kar küreme araçlarıyla durmadan çalıştı. Ancak, kar yağışının bir türlü dinmemesi sebebiyle, temizlenen saha kısa sürede tekrar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyonu yetkilileri sahada yaptıkları incelemede zemininin futbol oynamaya müsait olmadığını belirterek, U-19 Karacasu- Özel İdarespor, U-19 Kıbrıscıkspor- Bolu Belediyespor, U-19 Gençlergücüspor- Elvan İnşaat Kızıkspor, U-14 Özel İdare Köroğluspor-Kıbrıscıkspor Amatör kulüp mücadelelerini ileri bir tarihe erteledi. Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyonu resmi internet sitesinden de konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Anahtar Kelimeler: Karaçayır, Sentetik, 1, Sahasında, Oynanacak

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