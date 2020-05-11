Kara Kartallar Hazırladıkları paketleri dağıttılar

Bolu Beşiktaş Taraftarları örnek bir tutum sergileyerek ihtiyaç sahiplerine yapacakları ramazan  paketlerinin fotoğrafını paylaşarak yardım verme anı fotoğraf ve videolarına yer vermeyeceklerini ifade ettiler.

Kara Kartallar Hazırladıkları paketleri dağıttılar

Haber: Volkan Yılmaz

Koronaviürüs nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Birçok işletme alınan tedbirler kapsamında süreçte kapatıldı. Çarşı Bolu üyeler arasında oluşturdukları bütçe ile ihtiyaç sahiplerine Ulaşmaya  başladı.

“ZORLU SÜRECİ KENETLENEREK AŞACAĞIZ”

Ülkenin birlik ve beraberliği her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna vurguSu yapıldı Zorlu süreci kenetlenerek aşacağız. Sağlık çalışanlarımız tedavi sürecinde fedakârca çalışıyor. Güvenlik güçlerimiz alınan tedbirlerin uygulanması noktasında özverili. Sivil toplum kuruluşları, devletin yetkili organları, belediyeler bu süreçte dayanışma içerisinde hareket ediyor.  ÇARŞI BOLU OLARAK  bizlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladığımız gıda paketlerinin dağıtımını yapıyoruz . Zorlu süreci omuz omuza  hareket ederek aşacağız” dedi. BOLU BEŞİKTAŞ  SAYGILARIMIZLA

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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