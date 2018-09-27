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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • Karabükspor kupada moral buldu

    Spor Toto 1. Lig'de son sıraya demir atan Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Körfezspor'u 3-0 yenip tur atlayarak moral buldu.

    27 Eylül 2018 Perşembe 12:27
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    Karabükspor kupada moral buldu

    HABER:Gökhan Aksoy

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Habip Tiryaki xx

    Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Can Sıkılmaz xx, Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran xx, Cihan Aydın xx (Doğukan Sabih Toksöz dk. 88 ?), Ahmet Karadayı xx (Fatih Kızılay dk. 80 xx), Batuhan Kurt xx, Arif Bostancı xx (Yusuf Akbulut dk. 61 xx), Melih Berat Arslan xx

    Yedekler: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz

    Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

    Körfezspor: Muhammed Demir x, Emirhan Subaş xx, Talha Özler xx, Faruk Erdoğan x, Semih Üstün x (Mustafa Baştürk dk. 80 x), Emirhan Arıcı xx, Emir Şen xx, Emrecan Yıldızhan x (Umut Kerem Ayar dk. 55 xx), Osman Kerem Akyol xx, Mehmet Mustafa Yıldızaç xx, Yasin Yeşilkır xx

    Yedekler: Batuhan Kürkan

    Teknik Direktör: Mehmet Gökhan Terci

    Sarı Kartlar: Cihan, Ali Kemal (Karabükspor), Emir Şen (Körfezspor)

    Goller: Abdullah Sezgin (dk. 52), Yusuf Akbulut (dk. 63 ve 90) (Karabükspor)

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, Son

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