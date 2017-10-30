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    • Karacasu işini zora soktu

    Bolu Amatör U – 16 Liginin 8.haftasında Kıbrıscıkspor ile Gençlergücü takımları karşılaştılar. Zorlu mücadeleyi Gençlergücü takımı 5-1 kazandı.

    29 Ekim 2017 Pazar 11:34
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    Karacasu işini zora soktu

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Aamtör U – 16  liginde play  offa kalma mücadelesi veren Kıbrıscıkspor ile Gençlergücü karşı karşıya geldiler Karaçayırda oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı Emrah, Furkan ve Melihin 3 golü ile maçı 5-1 kazandı. Bu galibiyetle Gençlergücü takımı puanını 12’ye çıkardı ikinci sıradaki yerini korudu. Kıbrısçıkspor ise bu mağlubiyetle 4 puanla kaldı ve son sırada yer alarak play off grubuna kalma şansını zora soktu. Gençlergücü takımı ligin 9. Haftasında Aladağspor ile karşılaşacakken Kıbrıscıkspor bu haftayı maç oynamadan geçecek. Maça iki takımda hızlı ataklarla başladı. Maçın 5.dakikasında Kıbrıscıkspor takımından Kaan Samet sol kanattan hızlıca sürdüğü topu ağlara göndererek takımını 1 – 0 öne geçirdi. Gençlergücü’nden Ahmet’in 8.dakikasında çektiği şut yan ağlarda kaldı.  Gençlergücü takımı beraberlik için baskısını arttırdı. 21.dakikada gençlergücü’nden Melih’in rakip kalede tehlikeli pozisyon yarattı. Yakaladığı pozisyonu Kıbrıscıkspor defansı tehlikeli hala gelmeden engelledi. Gençlergücünün beklediği gol maçın 31.dakikasında Emrah ile geldi. Emrah ceza sahası dışının biraz gerisinden çektiği muhteşem şut ağlarla buluştu ve maçta 1-1 lik denge oluştu. Beraberlik golü ile kendine gelen Gençlergücü takımı öne geçmek için pozisyonlarını sıklaştırdı. Maçın 39.dakikasında Melih ilk yarının bitimine saniyeler kala bulduğu pozisyonu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golle devre arasına Gençlergücü’nün 2 – 1 eşitliği ile girildi. Farkı artırıp rahatlamak isteyen Gençlergücü üçüncü golü bulmak için Kıbrıscık takımının ceza sahası içindeki baskılarını arttırdı. Gençlergücü’nün beklediği gol maçın 50. dakikasında Melih ile geldi. Melih rakip defansın hatasını iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve maçta durumu 3 – 1e getirdi. Üçüncü golü bulan Gençlergücü takımı skorun verdiği avantaj ile maçta biraz daha rahat olan taraf. Maçın 71.dakikasında Furkan takımının dördüncü golünü kaydederek maçta Gençlergücü 4-1 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol 73.dakikada Melih ile geldi. Melih kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü kaydederek maçta durumu 5-1e getirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca maçı Gençlergücü takımı 5-1 kazandı.

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: İlker Akbayır, Ogün Özdin, Özkan Elikkaya

    Kıbrısçıkspor U – 16  ** Seyitcan, ** Polat, ** Berat, ** Kerimcan, ** Ramazan, ** Eray, ** Burak, ** Hakkı Oğuzhan, *** Kaan Samet, ** Emircan, ** Ahmet

    Gençlergücü U – 16: ** Samet, ** Yiğit Emre Sınmaz, ** Yiğit Bayadır, ** Ahmet, ** Emre, ** Ferhat, ** Burak, ** E. Miraç, *** Melih, ** Enes, ***Emrah

    Goller: 5.dk Kaan Samet ( Kıbrıscıkspor), 31.dk. Emrah, 39.dk – 50.dk. – 73.dk Melih, 71.dk Furkan ( Gençlergücü)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 16

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