Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig A grubunun 3.haftasında Karacasu 2011 ile Gençlergücü takımları mücadele etti. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Karacasu 2011 takımı Adem ve Fatih’in golleriyle 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Karacasu takımı puanını 6’ya çıkararak gruptaki ikinciliğini korurken Gençlergücü ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Mücadeleye etkili başlayan Karacasu 2011 takımı maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynamaya başladı. Karacasu takımı rakip kalede yakaladıkları pozisyonlardan sonuç alamadı. Rakip takımın ataklarına karşılık vermeye çalışan Gençlergücü takımı yakaladıkları birkaç pozisyondan yararlanamadı. Karacasu takımının baskılı oyunu sonuç vermeye başladı. Maçın 38. dakikasında Adem’in attığı gol ile Karacasu 2011 takımı maçta 1-0 öne geçti. Farkı artırmak isteyen Karacasu ilk golün hemen ardından bir gol daha buldu. 40. dakikada Fatih’in golü ile Karacasu 2011 takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 2-0 Karacasu 2011 üstünlüğü ile girildi. İlk yarıda kalesinde üst üste gol gören Gençlergücü takımı farkı azaltmak için daha etkili ve baskılı oynamaya başladılar. Gençlergücü takımı buldukları pozisyondan yararlanamadılar. Farkı azaltmak isteyen Gençlergücü maçın son dakikalarında aradığı golü buldu. Maçın 85.dakikasında Furkan Çoban’ın golü ile Gençlergücü takımı skoru 2-1’e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karacasu 201 takımı maçı 2-1 kazandı.

Hakemler: Ali Seçilmiş, Fikri Alagözoğlu, Bayram Öztürk

Karacasu 2011: *** Mustafa, ** Nizan, ** Kenan, **Ercan, ** Tolga, ** Erkan, ** Barış, ** Fatih, ** Berat Berkan, ** Mesut, ** Adem

Gençlergücü: ** Erdoğan, ** Furkan, ** Emrecan, ** Samet, ** Burak, ** Kerem, ** Samet, ** Ümit, ** Cengizhan, ** Furkan Çoban, ** Furkan Özsoy

Goller: 38.dk. Adem, 40.dk. Fatih ( Karacasu 2011), 85.dk. Furkan Çoban ( Gençlergücü)