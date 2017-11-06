banner133

banner101

banner120
06 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karacasu kazanmaya devam ediyor

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig A grubunun 3.haftasında Karacasu 2011 ile Gençlergücü takımı karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 2-1 kazandı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:55
    Bu haber 31 kez okundu
    Karacasu kazanmaya devam ediyor

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig A grubunun 3.haftasında Karacasu 2011 ile Gençlergücü takımları mücadele etti. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Karacasu 2011 takımı Adem ve Fatih’in golleriyle 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Karacasu takımı puanını 6’ya çıkararak gruptaki ikinciliğini korurken Gençlergücü ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Mücadeleye etkili başlayan Karacasu 2011 takımı maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynamaya başladı. Karacasu takımı rakip kalede yakaladıkları pozisyonlardan sonuç alamadı. Rakip takımın ataklarına karşılık vermeye çalışan Gençlergücü takımı yakaladıkları birkaç pozisyondan yararlanamadı. Karacasu takımının baskılı oyunu sonuç vermeye başladı. Maçın 38. dakikasında Adem’in attığı gol ile Karacasu 2011 takımı maçta 1-0 öne geçti. Farkı artırmak isteyen Karacasu ilk golün hemen ardından bir gol daha buldu. 40. dakikada Fatih’in golü ile Karacasu 2011 takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 2-0 Karacasu 2011 üstünlüğü ile girildi. İlk yarıda kalesinde üst üste gol gören Gençlergücü takımı farkı azaltmak için daha etkili ve baskılı oynamaya başladılar. Gençlergücü takımı buldukları pozisyondan yararlanamadılar. Farkı azaltmak isteyen Gençlergücü maçın son dakikalarında aradığı golü buldu. Maçın 85.dakikasında Furkan Çoban’ın golü ile Gençlergücü takımı skoru 2-1’e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karacasu 201 takımı  maçı 2-1 kazandı.

    Hakemler: Ali Seçilmiş, Fikri Alagözoğlu, Bayram Öztürk

    Karacasu 2011: *** Mustafa, ** Nizan, ** Kenan, **Ercan, ** Tolga, ** Erkan, ** Barış, ** Fatih, ** Berat Berkan, ** Mesut, ** Adem

    Gençlergücü: ** Erdoğan, ** Furkan, ** Emrecan, ** Samet, ** Burak, ** Kerem, ** Samet, ** Ümit, ** Cengizhan, ** Furkan Çoban, ** Furkan Özsoy

    Goller: 38.dk. Adem, 40.dk. Fatih ( Karacasu 2011), 85.dk. Furkan Çoban ( Gençlergücü)

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÜZER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANANIN ARDINDAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129