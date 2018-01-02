banner133

banner101

banner120
02 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karacasu Play off’ta

    Çetiner Erdoğan Amatör 1.Ligi playoff maçında Karacasu 2011 ile Yumrukayaspor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 8-0 kazandı.

    02 Ocak 2018 Salı 15:33
    Bu haber 82 kez okundu
    Karacasu Play off’ta

    Haber: Esra Öztürk

    Çetiner Erdoğan Amatör 1.Ligi playoff grubuna kalmak için ön elem maçında Karacasu 2011 ile Yumrukayaspor mücadele etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Karacasu 2011takımı Yılmaz (2), Berkant, Berk, Eren, Emirhan, Önder ve Mesut’un golleriyle 8-0 kazanarak playoff grubuna kalmayı hak kazandı. Maça Karacasu takımı etkili başladı. 3.dakikada Karacusu’nun geliştirdiği atakta Berkant topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Golü kalesinde gören Yumurkayaspor takımı beraberlik golü için ataklarını sıklaştırsa da ürettiği pozisyonlardan yararlanamadı. Farkı artırmak isteyen Karacasu takımı 9.dakikada Berk ile skoru 2-0’a getirdi. Karacasu takımı, rakip kaledeki baskısını artırdı. Maçın 22. dakikada Karacasulu Eren attığı golle maçta durumu 3-0’a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre arasına 3-0 Karacasu 2011 takımın üstünlüğü ile girildi. Karacasu takımı ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 61.dakikada Yılmaz Karacasu takımının dördüncü golü kaydederek skoru 4-0 yaptı. Golün üzerinden çok geçmede Yumrukayaspor takımı kalesinde bir daha gördü ve skor 5-‘a geldi. 65.dakikada Yılmaz kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Maçın 69.dakikasında Karacasu 2011’li Emirhan’ın attığı golle skor 6-0’a geldi. 75.dakikada Karacasu’nun geliştirdiği atakta Önder topu ağlara göndererek durumu 7-0’a getirdi. Maçın skorunu Karacasulu Mesut belirledi. Maçın 82.dakikasında Mesut’un golü ile maçı Karacasu 2011 takımı 8-0 kazandı.

    Hakemler: Can Durgun, Umut Ertemel, Batuhan Topçu

    Yumrukaya Spor: ** Mehmet, ** Hakan, ** Burhan, ** Aytaç, ** Aykut, ** Hacrafi, ** Murat Can, **Yahya, ** Eyüp, ** Naim, ** Burak

    Karacasu 20111: ** M. Mustafa, ** Nizam, ** Eren, ** Özkan, **Tolga, ** Emirhan, ** Berk, ** B. Berkant, ** Erkan, ** Günay, ** Yılmaz

    Goller: 3.dk Berkant, 9.dk Berk, 22.dk Eren, 61.dk – 65.dk Yılmaz,  69.dk Emirhan, 75.dk Önder, 82.dk Mesut ( Karacasu 2011)

    Anahtar Kelimeler: Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.Ligi, Playoff

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Şenol Mühürcüoğlu Özer Resim Sergisi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İKİBİNONSEKİZİN İLK YAZISI !..
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - UPS BASKETBOL
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YENİ YIL DİLEKLERİ VE UYARILAR !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah Türkçem…
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109