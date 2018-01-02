Haber: Esra Öztürk

Çetiner Erdoğan Amatör 1.Ligi playoff grubuna kalmak için ön elem maçında Karacasu 2011 ile Yumrukayaspor mücadele etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Karacasu 2011takımı Yılmaz (2), Berkant, Berk, Eren, Emirhan, Önder ve Mesut’un golleriyle 8-0 kazanarak playoff grubuna kalmayı hak kazandı. Maça Karacasu takımı etkili başladı. 3.dakikada Karacusu’nun geliştirdiği atakta Berkant topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Golü kalesinde gören Yumurkayaspor takımı beraberlik golü için ataklarını sıklaştırsa da ürettiği pozisyonlardan yararlanamadı. Farkı artırmak isteyen Karacasu takımı 9.dakikada Berk ile skoru 2-0’a getirdi. Karacasu takımı, rakip kaledeki baskısını artırdı. Maçın 22. dakikada Karacasulu Eren attığı golle maçta durumu 3-0’a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre arasına 3-0 Karacasu 2011 takımın üstünlüğü ile girildi. Karacasu takımı ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 61.dakikada Yılmaz Karacasu takımının dördüncü golü kaydederek skoru 4-0 yaptı. Golün üzerinden çok geçmede Yumrukayaspor takımı kalesinde bir daha gördü ve skor 5-‘a geldi. 65.dakikada Yılmaz kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Maçın 69.dakikasında Karacasu 2011’li Emirhan’ın attığı golle skor 6-0’a geldi. 75.dakikada Karacasu’nun geliştirdiği atakta Önder topu ağlara göndererek durumu 7-0’a getirdi. Maçın skorunu Karacasulu Mesut belirledi. Maçın 82.dakikasında Mesut’un golü ile maçı Karacasu 2011 takımı 8-0 kazandı.

Hakemler: Can Durgun, Umut Ertemel, Batuhan Topçu

Yumrukaya Spor: ** Mehmet, ** Hakan, ** Burhan, ** Aytaç, ** Aykut, ** Hacrafi, ** Murat Can, **Yahya, ** Eyüp, ** Naim, ** Burak

Karacasu 20111: ** M. Mustafa, ** Nizam, ** Eren, ** Özkan, **Tolga, ** Emirhan, ** Berk, ** B. Berkant, ** Erkan, ** Günay, ** Yılmaz

Goller: 3.dk Berkant, 9.dk Berk, 22.dk Eren, 61.dk – 65.dk Yılmaz, 69.dk Emirhan, 75.dk Önder, 82.dk Mesut ( Karacasu 2011)