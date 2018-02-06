Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör 1.lig’de heyecan durmadan devam ediyor. Karaçayır 1 Nolu sentetki sahada oynan karşılaşmalarda A grubunda mücadele eden Karacasuspor 2011 ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldi. Taraftarlarında yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya etkili başlayan taraf Karacasuspor 2011 başladı. Belediyespor kalesinde gol arayan bordo mavililer bir çok pozisyondan yaralanamadı. İlk yarıda iki takımda gol şansı bulamadı ve soyunma odasına 0-0’lık skorla gitti. İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Karacasuspor 2011, aradığı golü buldu ve maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karacasuspor 2011 sahadan 1-0 galip ayrıldı.