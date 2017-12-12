banner133

banner101

12 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karacasu’dan rahat galibiyet

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligin 8.haftasında Gençlergücü ile Karacasu 2011 takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 5-1 kazandı.

    12 Aralık 2017 Salı 11:30
    Bu haber 36 kez okundu
    Karacasu’dan rahat galibiyet

    Haber: Esra Öztürk

    Çetiner Erdoğan Bolu Amatör 1.Liginin 8.haftasında Karacasu2011 takımı Gençlergücü ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Karacasu 2011 takımı Erkan (2), Mesut, Yılmaz ve Barış’ın golüyle 5-1 kazandı. Gençlergücü’nün tek golünü ise 58.dakikada Kerem kaydetti. Karacasu 2011 takımı bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Gençlergücü takımı ise 3 puanla 4.sırada kaldı.  Karacasu takımı ligin 9. Haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Gençlergücü takımı ise haftayı maç yapmadan geçecek. Maça Karacasu takımı etkili başladı. Maçın 34.dakikasında Karacasu takımının geliştirdiği pozisyonda Mesut topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Farkı artırmak isteyen Karacasu rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. 43.dakikada Yılmaz’ın golü ile Karacasu 2011 takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Karacasu 2011’in 2-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda farkı açıp rahatlamak isteyen Karacasu takımı 55.dakikada Erkan’ın golü ile skoru 3-0 yaptı. Farkı eritmek isteyen Gençlergücü takımı gol bulabilmek için rakip ceza sahasında pozisyonlarını arttırdı. Maçın 58.dakikasında Kerem’in golü ile Gençlergücü takımı maçta skoru 3-1’e getirdi. Farkı iyice artırmak isteyen Karacasu 2011 takımı 90.dakikada Erkan’ın golü ile maçta skoru 4-1’e getirdi. Erkan kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti. Maçın 90+2.dakikasında Barış golü kaydederek skoru 5-1’e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 5-1 kazandı.

    Stad: Karaçayır Sentetik 2

    Hakemler: Savaş Sarıcan, Canser Karaağaçlı, Bayram Öztürk

    Gençlergücü: ** Erdoğan, ** Burak Batar, ** Samet, ** Burak Kurt, ** Ümit, ** Kerem, ** Mustafa, ** Cengizhan, ** Furkan, ** Doğukan, ** Ferhat

    Karacasu 2011: ** Muhammet Mustafa, ** Ercan, ** Eren, ** Özkan, ** Tolga, **Emirhan, ** Barış, ** Erkan, ** Güray, ** Mesut, ** Yılmaz

    Goller: 34.dk Mesut, 43.dk Yılmaz, 55.dk – 90.dk Erkan, 90+2.dk Barış ( Karacasu 2011), 58.dk Kerem ( Gençlergücü)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN HAKLARI VE YAŞAM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109