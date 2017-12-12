Haber: Esra Öztürk

Çetiner Erdoğan Bolu Amatör 1.Liginin 8.haftasında Karacasu2011 takımı Gençlergücü ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Karacasu 2011 takımı Erkan (2), Mesut, Yılmaz ve Barış’ın golüyle 5-1 kazandı. Gençlergücü’nün tek golünü ise 58.dakikada Kerem kaydetti. Karacasu 2011 takımı bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Gençlergücü takımı ise 3 puanla 4.sırada kaldı. Karacasu takımı ligin 9. Haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Gençlergücü takımı ise haftayı maç yapmadan geçecek. Maça Karacasu takımı etkili başladı. Maçın 34.dakikasında Karacasu takımının geliştirdiği pozisyonda Mesut topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Farkı artırmak isteyen Karacasu rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. 43.dakikada Yılmaz’ın golü ile Karacasu 2011 takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Karacasu 2011’in 2-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda farkı açıp rahatlamak isteyen Karacasu takımı 55.dakikada Erkan’ın golü ile skoru 3-0 yaptı. Farkı eritmek isteyen Gençlergücü takımı gol bulabilmek için rakip ceza sahasında pozisyonlarını arttırdı. Maçın 58.dakikasında Kerem’in golü ile Gençlergücü takımı maçta skoru 3-1’e getirdi. Farkı iyice artırmak isteyen Karacasu 2011 takımı 90.dakikada Erkan’ın golü ile maçta skoru 4-1’e getirdi. Erkan kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti. Maçın 90+2.dakikasında Barış golü kaydederek skoru 5-1’e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 5-1 kazandı.

Stad: Karaçayır Sentetik 2

Hakemler: Savaş Sarıcan, Canser Karaağaçlı, Bayram Öztürk

Gençlergücü: ** Erdoğan, ** Burak Batar, ** Samet, ** Burak Kurt, ** Ümit, ** Kerem, ** Mustafa, ** Cengizhan, ** Furkan, ** Doğukan, ** Ferhat

Karacasu 2011: ** Muhammet Mustafa, ** Ercan, ** Eren, ** Özkan, ** Tolga, **Emirhan, ** Barış, ** Erkan, ** Güray, ** Mesut, ** Yılmaz

Goller: 34.dk Mesut, 43.dk Yılmaz, 55.dk – 90.dk Erkan, 90+2.dk Barış ( Karacasu 2011), 58.dk Kerem ( Gençlergücü)