Karaçayır Çiçek Açacak

Haber: Birol Ertunç

TFFHD Bolu Şube Başkanı Arif Ergün’den alınan bilgiye göre Bolu ilinde bu yıl 118 hakem görev yapacak. Bu 118 hakemden 1 kadın hakem bu yıl bölgesel yardımcı hakemliğe yükseldi. 3 kadın hakem il hakemliğine yükselirken, 15 kadın hakem ise aday kategorisinde tek dökecek. Bu hakemlerin içinde yer alan bazı isimler şöyle: Songül Işık, Eda Aktaş, Buse İrem Fedakar, Yağmur Vural, Gülşen Öğet, Cansu Şahin, Şimalnaz Mutluoğlu. Kadın hakemlerin TFFHGD gecesinde aldıkları belgeler ve heyecanları gözlerinden okunuyordu.