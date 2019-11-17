Karaçayır'dan Güzel Görüntüler

Haber: Volkan Yılmaz

U 16 liginin şampiyon olacağı maçta sahaya çıkan iki takımının maçının 2. yarısında mücadelenin orta hakemi Hakan Erkan Kıbrıscıksporlu genç kaleci Ata'nın futbol ayakkabılarını bağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken futbol ayakkabılarının bağcıkları çözülen kaleci Ata'nın yanına giden hakem Hakan Erkan maçın daha fazla soğumaması için kaleci Ata'nın futbol ayakkabısını bağladı.

Kaleci Fahri Can'ın Gözlüğünü de Tamir Etti

Maçın orta hakemi Hakan Erkan maçın ilk yarısında bir pozisyonda da maça gözlüğü ile çıkan Fahri Can'ın ikili pozisyon sonrası zarar gören gözlüğünü kendi elleri ile tamir ederek 80 dakikalık maçta iki güzel görüntüyü vermeyi başardı.