Karaçayır Spor Salonu incelendi

Yeni sezonda Sultanlar liginde ilimizi temsil edecek olan Bolu Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Karaçayır 3 bin kişilik Spor Salonu Voleybol Federasyonu yetkilileri ve Merkez Hakem Kurulu tarafından incelendi.

Bolu Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada "Sultanlar Ligi öncesi incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, federasyon temsilcileri ile birlikte yeni sezonda maçlarımızı oynayacağımız Karaçayır 3 bin kişilik Spor Salonunda incelemelerde bulundular. Heyet daha sonra başkanımız Sinan Barut ile birlikte Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.