Haber: Esra ÖZTÜRK
Hafta sonu Karaçayırda Bolu Amatör U -16 liginden 2, Gelişim liglerinden 2, U 21 liginden 1 ve Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginden 3 maç olmak üzere 8maç oynanacak. Hafta sonu programı şu şekilde;
21 Ekim Cumartesi
12.00: Gençlergücü - Elvan İnşaat Kızıkspor ( U – 16)
14.00: Kıbrısçıkspor – Bolu Belediye Spor ( U – 16)
22 Ekim Pazar
11.00: Özel İdare Köroğlu – Yumrukaya ( Amatör 1. Lig)
12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )
12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )
13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor( Amatör 1. Lig)
15.00: Elvan İnşaaatKızıkspor - Karacasu 2011 ( Amatör 1. Lig)
15.00 Boluspor – Balıkesirspor ( U – 21 )
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!