Haber: Esra ÖZTÜRK

Hafta sonu Karaçayırda Bolu Amatör U -16 liginden 2, Gelişim liglerinden 2, U 21 liginden 1 ve Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginden 3 maç olmak üzere 8maç oynanacak. Hafta sonu programı şu şekilde;

21 Ekim Cumartesi

12.00: Gençlergücü - Elvan İnşaat Kızıkspor ( U – 16)

14.00: Kıbrısçıkspor – Bolu Belediye Spor ( U – 16)

22 Ekim Pazar

11.00: Özel İdare Köroğlu – Yumrukaya ( Amatör 1. Lig)

12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )

12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )

13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor( Amatör 1. Lig)

15.00: Elvan İnşaaatKızıkspor - Karacasu 2011 ( Amatör 1. Lig)

15.00 Boluspor – Balıkesirspor ( U – 21 )