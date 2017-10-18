banner133

banner101

18 Ekim 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karaçayır spora doyacak

    Hafta sonu Karaçayır Spor Kompleksinde U-16, gelişim ligleri ve Amatör 1. Lig müsabakalarından oluşan 9 maç oynanacak.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 14:53
    Bu haber 28 kez okundu
    Karaçayır spora doyacak

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Hafta sonu Karaçayırda Bolu Amatör U -16 liginden 2, Gelişim liglerinden 2, U 21 liginden 1 ve Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginden 3 maç olmak üzere 8maç oynanacak. Hafta sonu programı şu şekilde;

     

    21 Ekim Cumartesi

    12.00: Gençlergücü -  Elvan İnşaat Kızıkspor ( U – 16)

    14.00: Kıbrısçıkspor – Bolu Belediye Spor ( U – 16)

     

    22 Ekim Pazar

    11.00: Özel İdare Köroğlu – Yumrukaya ( Amatör 1. Lig)

    12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )

    12.00: Boluspor – Altınordu ( Elit U -14 )

    13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor( Amatör 1. Lig)

    15.00: Elvan İnşaaatKızıkspor -  Karacasu 2011 ( Amatör 1. Lig)

    15.00 Boluspor – Balıkesirspor ( U – 21 )

     

    Anahtar Kelimeler: Hafta, Sonu, Karaçayır, Spor, Kompleksinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ”AİBÜ”de”KORE “Günündeki”GÖSTERİM”..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Kardeş kıskançlığı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR CAN SUYU
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129