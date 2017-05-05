Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre U11 ve U13 liglerinde bugün tam 7 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 Nolu sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

11.00: Özel İdare-E.İ.Kızıkspor (U12 / Sentetik 2)

12.00: Kıbrıscıkspor-Bolu Belediyespor (U12 / Sentetik 2)

13.00: Boluspor-Özel İdarespor (U11 / Sentetik 2)

14.00: E.İ.Kızıkspor-Kıbrıscıkspor (U11 / Sentetik 2)

15.00: Boluspor-E.İ.Kızıkspor (U13 / Sentetik 2)

15.00: Bartın Kemerspor-Hacettepespor (U19 Türkiye Şampiyonası)

7 Mayıs Pazar

14.00: U 19 Türkiye Şampiyonası 1.Etap Finali