Haber: Esra Öztürk

Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen hakemlerimizden Merve Kuzu önceki akşam oynanan Kıbrıscıkspor-Bolu Belediyespor U14 maçında başarılı bir yan hakemlik yaptı. Bir diğer bayan hakemimiz Cansu Şık ise KYK Turnuvası’nda dün oynanan Gerede Yurdu-Seben Yurdu maçında başarılı bir görev çıkardı. Yeni hakemlerden Merve Kuzu konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: “Futbolu çok seviyorum. Beni futbola katan Ceren üniversiteden arkadaşım. Ona teşekkür ediyorum. Aslında onun sayesinden futbol hakemi oldum. Futbolun içinde yer almayı çok istiyorum antrenör ya da hakem olarak. BESYO okuyorum. Antrenörlük 3.sınıf öğrencisiyim. Branşım yüzme aslında. Futbol almayı çok istemiştim. Ama yüzmeyi tercih ettim. O zaman futbol çok baskın değildi benim için. Heyecanlıydım çok heyecanlıydım. Bildiğim her şeyi unutabiliyordum. Ama güzeldi yendim heyecanımı.”