Haber: Esra ÖZTÜRK

Hafta sonu karaçayırda oynanan müsabakaların öncesinde ve sonrasında emniyet tarafından geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Oynanan maçlarda herhangi bir olay çıkmaması için emniyet güçleri tribündeki yerlerini aldı. Emniyet güçlerine ait Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler görev yaptı. Emniyet güçleri özellikle pazar günü oynanan Geredespor – Bağcılarspor maçı öncesi ve sonrası stadyum ve tribün çevresi önünde geniş güvenlik önlemleri aldılar. Özellikle Çevik Kuvvet ekipleri iki taraftarlar arasında bir taşkınlık olmaması için adeta barikat oluşturdu. Güvenlik tedbirleri maçtan sonrada devam etti. Maç bitiminden sonra taraftarların oyunculara saldırmasını önlemek için takım otobüse binip gidene kadar takımın soyunma odasında tedbir vaziyette bekledi.