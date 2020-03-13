Karaçayır’da Heyecan Devam

Haber: Erdal Tanrıverdi
1.Amatör Ligde Play-Off 6.haftada amatörde 3 maç, U17 Ligi Play-Off 3.haftada ise 2 maç oynanacak. Amatörde 3 takımın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. İşte Karaçayır’da oynanacak olan haftanın maçlarının programı:
U17 Play-Off 3.Hafta
14 Mart Cumartesi
14.00: Ç.Aladağspor-Bolu Belediyespor
16.00: Kıbrıscıkspor-E.İ.Kızıkspor
1.Amatör Play-Off Grubu 6.Hafta
15 Mart Pazar
13.00: Bolu Belediyespor-Yeniçağaspor
15.00: Geredespor-Gençlergücü
15.00: Özel İdare Köroğlu-Kıbrıscıkspor