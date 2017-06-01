Haber: Aysun BEYKOZ

2016 – 2017 U – 16 Ligi Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Bolu Müsabaka grup kuralarına Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyon İl Temsilcisi Cemalettin Metin, Bolu Amatör Spor Kulüpler Federasyon İl Temsilcisi Yardımcısı Mustafa Ay, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk, Saha Komiserler Derneği Bolu Şube Başkanı Salih Aktaş ve takımların yöneticileri takıldı. Çekilen kurada gruplar şu şekilde;

A Grubu

1.Güngören Spor

2.Hacettepe Spor

B Grubu

1.Kozlu Taş Kömürspor

2.İkitellispor

3.Balgatspor

Grup maçları dün saat 14.00 oynanacak olan Güngörenspor – Hacettepe karşılaşması ile başladı.