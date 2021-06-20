Karadeniz Kulüpler Birliği kuruluyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor, tüm Karadeniz takımlarının katılımıyla 18 takımdan oluşacak Karadeniz Kulüpler Birliği'nin kurulmasını planlıyor.

Karadeniz’de bulunan profesyonel takımların sayısı şöyle: Trabzon 6, Rize 2, Zonguldak 1, Karabük 1, Bolu 1, Ordu 1, Giresun 1, Samsun 1, Tokat 1, Gümüşhane 1, Çorum 1, Bayburt 1.

Ahmet Ağaoğlu “Bölge takımları Türk futbolunun kaderini değiştirecek”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Karadeniz takımlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek "Bu çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor'un, Giresunspor'un ve diğer tüm Karadeniz bölge takımlarımızın bir arada olması Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır" dedi.

Hakan Karaahmet “Karadeniz Kulüpler Birliği acil kurulmalı”

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise Karadeniz kulüplerinin birlikteliğini doğru bulduğunu söyledi. Karaahmet, Karadeniz Kulüpler birliğinin acil kurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Kulüplerin ortak sorunları için bir araya gelinmesi lazım. Çok önemli bir adım olur. Karadeniz artık futbol bölgesi oldu, bunu ispat etti. Acilen bu birlikteliğin ortak çıkarlarla bir araya gelip ortak hareket ederek güç birliğine dönüşmesi gerekir. Biz her anlamda varız" diye konuştu.