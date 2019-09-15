Karafırtınalar “3 puan aldığımız için mutluyum”

Haber: Esra Perçin

Boluspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Altay’da teknik direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetin ardından oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, “Bolu gibi bir deplasmandan 2 golle 3 puan almak kolay birşey değildi. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum ve galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Oyunun başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyunun sonunda sadece bir tane yan topta kafa pozisyonu verdik. Onun dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Birçok pozisyona girdik. Daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik ama ön taraftaki oyuncularımız biraz daha cömert olmasaydı, pozisyonları sonlandırırken biraz daha dikkatli olsaydı çok farklı bir skorla da alabilirdik. Ama bizim için önemli olan 3 puandı. Aldığımız için mutluyum. Önümüzde Keçiören maçı var. Bu gece bu maçın keyfini çıkarıp daha sonra Keçiören maçına hazırlanacağız” dedi.

Karafırtınalara Sevgi Seli

Boluspor-Altay mücadelesi sonrasında Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Boluspor Eski Teknik Direktörü Sait Karafırtınalara sevgi gösterisinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Boluspor Teknik Direktörü olan Sait Karafırtınalar, rakip olarak geldiği Bolu Atatürk Stadyumunda taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.