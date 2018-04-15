Haber: Semih Baykal

Türkiye Hentbol Federasyonu ( THF) Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakalarının ilk maçı 174 Nisan Cumartesi günü Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynandı. THFErkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalin ilk maçında saat 16.00’da Beşiktaş Mogaz ile Selkaspor Eskişehir takımları karşı karşıya geldiler. Beşiktaş ile Selka Eskişehir takımları arasında oynanan yarı final maçını Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar tribünden izledi. Zorlu karşılaşmayı bitiş düdüğüne kadar takıp eden Sait hoca her iki takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.