Haber: Semih Baykal

Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ilk olarak lig de geri de kalan 14 haftada 20 puan toplayarak 6’ncı sırada yer aldıklarını söyleyerek şunları ifade etti; “Öncelikle oyuncularımı tekrardan kutluyorum. Hakikaten 5 haftadır istek ve arzusu yüksek maçlar, zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyorlar. Neticesinde de kazanıyorlar. Bunu gol yemeden başarıyorlar. Bunu sadece oyuncuya değil, buradaki bütün personele bağlıyorum. Burada bir aile ortamı oldu. Çok güzel bir hava var. Soğuk olmasına rağmen sıcak bir hava var. İnşallah böyle devam eder. Oynanan maçlara çok fazla takılmıyoruz. Oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Orayı inşallah kazasız geçip, ilk 6’nın içindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz” dedi.

“BİR TRANSFER ÇALIŞMAMIZ YOK”

Karafırtınalar açıklamalarının devamında 2 Ocak tarihinde Antalya’da kampa gireceklerini söyledi. Karafırtınalar; “Devre arası içinde bir hazırlığımız yok. Bir transfer çalışmamız yok. Belki bir mevkii için 1 oyuncu tasarrufumuz olabilir. Bunun dışında bir çalışmamız yok. Devre arasında eğer bir aksilik olmazsa kupayı geçersek, yeni yılın 2’inci gününde takımı toplayacağız. Oradan direk Giresun’a gitmeyi planlıyoruz, program böyle” diye açıkladı.