Haber: Semih Baykal

Ligin ikinci yarısına bir türlü istediği başlayamayan Boluspor son iki haftada sahadan puansız ayrıldı. Boluspor 21. Hafta öncesinde toplandığı 27 puanla 9’ncu sırada kaldı. Ligin 21’nci haftasında evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılar, hazırlıklarını kendi tesislerinde ara vermeden sürdürüyor. Oyuncuların moralsiz olduğunun gözlendiği antrenmanda Teknik direktör Sait Karafırtınalar oyuncularla saha içinde 10 dakikalık bir görüşme yaptı. Karafırtınalar’ın artık toparlanmaları gerektiğini ve kaybedilen maçların geride kaldığını söyleyip oyuncularına önlerine bakmaların istediği öğrenildi.