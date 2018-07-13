Aşağı yukarı 10 gündür çift idmanlarla hazırlandık. Takımı görmek adına bana göre önemli bir sınavdı. Başarılı da oynadılar. Ayrı ayrı oynayan iki takım var, kaynaşmak tabiki zaman alacak. Giden 13 tane oyuncunun yerine gelen yeni oyuncular var. bu ilk etap tamamen kuvvet çalışmasına yönelik geçti. Çok fazla taktik çalışamadık. Ama bundan sonraki etapta biraz daha taktiksel oyunlara ağırlık vereceğiz. İkinci maçlardan sonra daha farklı bir Boluspor olacak” şeklinde konuştu.
Karafırtınalar’ın maç sonunda yaptığı...
Boluspor ilk hazırlık maçında 2-2 berabere...
Kosavalı gençlerden Ertem’e ziyaret
Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin yarı finalde
Elvan İnşaat Kızıksporveteran bisikletçileri...
E.Y. Malatyaspor Bolu kampını tamamladı
Cerrah, Gençlik Kampını ziyaret etti
Şanlıurfaspor’un Bolu kampı başladı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!