Aşağı yukarı 10 gündür çift idmanlarla hazırlandık. Takımı görmek adına bana göre önemli bir sınavdı. Başarılı da oynadılar. Ayrı ayrı oynayan iki takım var, kaynaşmak tabiki zaman alacak. Giden 13 tane oyuncunun yerine gelen yeni oyuncular var. bu ilk etap tamamen kuvvet çalışmasına yönelik geçti. Çok fazla taktik çalışamadık. Ama bundan sonraki etapta biraz daha taktiksel oyunlara ağırlık vereceğiz. İkinci maçlardan sonra daha farklı bir Boluspor olacak” şeklinde konuştu.