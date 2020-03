“Karamsarlığa Gerek Yok”

Haber: Volkan Yılmaz

Gül, “Cuma günü buraya geldik 2 antrenman yapma şansımız oldu. Takımla birlikte çok çalışma şansımız olmadı. 2 antrenmanın ardından toplantılarla maça hazırlandık. Cumartesi ve Pazar günü 2 antrenman arkasından pazartesi günü maçı oynadık. Bu kısa süre içinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Boluspor bu maçta baskın, topa sahip olan, oyunu rakibe kabul ettiren taraftı. Bundan sonra da aynı şekilde oynamaya devam edecek. Oynadığımız oyundan vazgeçmeyeceğiz ısrarcı olacağız. Oynadığımız her maçı da kazanmak için oynayacağız. Önümüzde 9 tane maç var bu 9 maçtan her maçta hedeflediğimiz skoru almaya çalışarak oynayacağız. Karamsar olmaya gerek yok, bizim takımımız iyi bir takım oyuncularımız yetenekli oyuncular hepsi samimi ve biz yaptığımız işe inanıyoruz. Bundan önceki süreçte çok ciddi bir sıkıntı yaşanmış, uzun süre galip gelememiş, oynadığı oyunun karşılığını alamamış. Bu da psikolojik bir çöküntüye sebep olur. Bizim takımımızda böyle bir durum yok, bizim takımımız şuan oynadığı her maçı kazanmaya hazır. Oynadığı her maçı da kazanmak için sahaya çıkacak” dedi.

BOLUSPOR KÖKLÜ BİR CAMİA

Boluspor bu ligin uzun süredir içinde olan bir takım, köklü bir camia. Bu durumu daha önce yaşamamıştı. Ben kendim adına şunu söyleyebilirim inanmadığım hiçbir işin içine girmem. Ben Boluspor’un bu cendereden bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Oyuncularımda, bizde, yönetim, taraftar herkes kenetlenmiş durumda. İnşallah istediğimiz yerde ligi bitirip gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapacağız.

SIKINTILARI AŞACAĞIZ

Psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşanmış ama bunlar aşılmayacak problemler değil. Futbolcu yeterliliği anlamında da bizim takımımız bu ligin yeterli takımlarından biri. Kadro olarak bir sıkıntımız yok. Oyuncularımız bu ligi kaldıracak şekilde ve bundan sonra oynanacak 9 maçta istenilen skorları alabilecek seviyede. Bizde oyunculardan maksimum verim elde edebilmek için onları en doğru pozisyonda en doğru strateji ile oynatmaya çalışacağız. Biz işin stratejik tarafı ile ilgileneceğiz. Oyuncularımızda bu stratejiyi skora yansıtmaya çalışacak.

FİKSTÜR DEZAVANTAJ GİBİ AMA…

Dışardan bakıldığında fikstür dezavantajı varmış gibi görünüyor. Biz son hafta geldik. 6 tane deplasman 4 tane iç saha maçı vardı. Bu saatten sonra maçların deplasmanda veya iç sahada oynanmasının bir önemi yok. Biz oynadığımız her maçtan rakip kim olursa olsun oyun planımızı uygulayıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız.

AYNI DİLDEN CEVAP VERECEĞİZ

Ben ligin ilk yarısında İstanbulspor’daydım. Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşmıştık. Keçiörengücü sahasında baskın bir futbol oynayan takım. Oyun planı olan bir takım. Oyunu spontone oynamıyorlar. Savunmada ve hücumda yaptıkları ciddi işler var. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Dirençli bir takım bizde aynı dilden cevap vereceğiz.