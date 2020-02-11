Karar verildi

TFF 1.Ligin 21.haftasında deplasmanda Altay’a 2-1 mağlup olarak ligin dibine yerleşen Boluspor’da Başkan Necip Çarıkçı Osman Özköylü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karar verildi

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Boluspor deplasmanda Altay’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligin dibine demir atan Boluspor’da Teknik Direktörü Osman Özköylü maç sonu yaptığı açıklamada, “Yönetimimizle oturup, konuşacağız kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Osman Özköylü’nün istifa edip etmeyeceği konusu merak edilirken Başkan Necip Çarıkçı açıklamalarda bulundu. Çarıkçı açıklamasında hoca ile ilgili bir problemleri olmadığını ve Osman Özköylü’nün görevine devam ettiğini belirtti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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