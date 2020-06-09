Karate kursları başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyespor Kulübü Ücretsiz Yaz Karate Okulu kayıtları başladı. Pandemi sürecinde 18 yaş altındaki sporcuların sokağa çıkma yasağının olmadığı Çarşamba ve Cuma günleri 14:00-20:00 antrenman izninin çıkmasıyla çalışmalarına ve kayıtlara devam eden Karate kursları 17 Temmuz Spor Salonunda Bolu Belediyespor Kulübü, Fight Club 14 Spor Kulübü, Bolu Diriliş Spor Kulüpleri olarak faaliyetlerine yeni düzende kurallar ve tedbirler dâhilinde başladı.

5 yaş ve üstü herkese açık olan antrenörler İbrahim Damar, Emrah Sarıcaer ve Faruk Karaman nezaretinde haftanın ilk etapta 2 günü devam eden kurslara kayıtlar devam ediyor.

Lisanslı olarak spor hayatına başlayan çocuklar Karate ile birlikte özgüven, disiplin ve kuvvet kazanırken kendilerini savunmayı öğreniyor.

Japonya kökenli bir uzak doğu sporu olan Karate’de çocuklar eğlenerek spor yapıyor ve sosyallik kazanıyor.

Çalışmalar temiz spor ayakkabısı ile yapılan Karate’de az kişilik gruplar da ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla devam etmektedir. 0531 614 68 18 nolu telefon ile kayıt ve antrenmanlar hakkında bilgi almak mümkün.