Haber: Esra Öztürk

27-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Bolu’da gerçekleştirilecek. Mücadeleler Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. 27 – 29 Nisan arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın programı şu şekilde;

26 Nisan Perşembe

12.00-18.00: Tüm Kata ve Kumite Kayıtlarının Yapılması ve Kafile Listelerinin Alınması

27 Nisan Cuma

09.00-09.30: Teknik Toplantı ve Kura Çekimi

09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

10.00-11.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

10.00-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

11.30-12.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri

12.30-13.30: Öğlen Arası

13.30-15.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

15.30-19.00: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

28 Nisan Cumartesi

09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

10.00-11.30: Büyük Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

10.00-11.30: Büyük Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

11.30-13.00: Büyük Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

13.00-14.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri

14.00-14.45: Açılış Seremonisi ve Gösteriler

14.45-18.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

29 Nisan Pazar

10.30-11.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

11.00-11.15: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Finali

11.15-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Finali

11.30-11.45: Büyük Bayanlar Takım Kata Finali

11.45-12.00: Büyük Erkekler Takım Kata Finali

12.00-12.30: Madalya ve Kupa töreni

12.30-12.50: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Finali

12.50-13.20: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Finali

13.20-13.40: Büyük Bayanlar Takım Kumite Finali

13.40-14.20: Büyük Erkekler Takım Kumite Finali

14.20-14.40: Madalya ve Kupa töreni