Haber: Esra Öztürk
27-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Bolu’da gerçekleştirilecek. Mücadeleler Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. 27 – 29 Nisan arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın programı şu şekilde;
26 Nisan Perşembe
12.00-18.00: Tüm Kata ve Kumite Kayıtlarının Yapılması ve Kafile Listelerinin Alınması
27 Nisan Cuma
09.00-09.30: Teknik Toplantı ve Kura Çekimi
09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı
10.00-11.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali
10.00-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali
11.30-12.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri
12.30-13.30: Öğlen Arası
13.30-15.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali
15.30-19.00: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali
28 Nisan Cumartesi
09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı
10.00-11.30: Büyük Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali
10.00-11.30: Büyük Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali
11.30-13.00: Büyük Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali
13.00-14.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri
14.00-14.45: Açılış Seremonisi ve Gösteriler
14.45-18.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali
29 Nisan Pazar
10.30-11.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı
11.00-11.15: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Finali
11.15-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Finali
11.30-11.45: Büyük Bayanlar Takım Kata Finali
11.45-12.00: Büyük Erkekler Takım Kata Finali
12.00-12.30: Madalya ve Kupa töreni
12.30-12.50: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Finali
12.50-13.20: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Finali
13.20-13.40: Büyük Bayanlar Takım Kumite Finali
13.40-14.20: Büyük Erkekler Takım Kumite Finali
14.20-14.40: Madalya ve Kupa töreni
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