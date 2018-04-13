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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Karate Şampiyonası Bolu’da

    Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 27-29 Nisan tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek.

    13 Nisan 2018 Cuma 12:43
    Bu haber 31 kez okundu
    Karate Şampiyonası Bolu’da
     

    Haber: Esra Öztürk

    27-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Bolu’da gerçekleştirilecek. Mücadeleler Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak.  27 – 29 Nisan arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın programı şu şekilde;

    26 Nisan Perşembe

    12.00-18.00: Tüm Kata ve Kumite Kayıtlarının Yapılması ve Kafile Listelerinin Alınması

    27 Nisan Cuma

    09.00-09.30: Teknik Toplantı ve Kura Çekimi

    09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

    10.00-11.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

    10.00-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

    11.30-12.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri

    12.30-13.30: Öğlen Arası

    13.30-15.30: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

    15.30-19.00: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

    28 Nisan Cumartesi

    09.30-10.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

    10.00-11.30: Büyük Bayanlar Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

    10.00-11.30: Büyük Erkekler Takım Kata Elemeleri ve Röpresaj Finali

    11.30-13.00: Büyük Bayanlar Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

    13.00-14.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri

    14.00-14.45: Açılış Seremonisi ve Gösteriler

    14.45-18.00: Büyük Erkekler Takım Kumite Elemeleri ve Röpresaj Finali

    29 Nisan Pazar

    10.30-11.00: Hakem Bilgilendirme Toplantısı

    11.00-11.15: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata Finali

    11.15-11.30: Ümit-Genç Erkekler Takım Kata Finali

    11.30-11.45: Büyük Bayanlar Takım Kata Finali

    11.45-12.00: Büyük Erkekler Takım Kata Finali

    12.00-12.30: Madalya ve Kupa töreni

    12.30-12.50: Ümit-Genç Bayanlar Takım Kumite Finali

    12.50-13.20: Ümit-Genç Erkekler Takım Kumite Finali

    13.20-13.40: Büyük Bayanlar Takım Kumite Finali

    13.40-14.20: Büyük Erkekler Takım Kumite Finali

    14.20-14.40: Madalya ve Kupa töreni

     

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kulüplerarası, Ümit-Genç, Büyükler, Karate

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