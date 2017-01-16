banner128

banner101

16 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

    Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 19-21 Ocak 2017 ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları 22 Ocak 2017 tarihlerinde Bolu'da Karaçayır Spor Salon'unda yapılacak. Şampiyonaya 1200 sporcu katılacak.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 12:14
    Bu haber 44 kez okundu
    KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

    Haber: S.Özge Yücel

    Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 19-21 Ocak 2017 ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları 22 Ocak 2017 tarihlerinde Bolu'da Karaçayır Spor Salon'unda düzenlenecek. Bolu İdareci, hakem, antrenör ve sporcularla beraber 1200 kişinin katılacağı böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.  Konuyla ilgili olarak Bolu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Böyle büyük bir şampiyona öncesi yardımlarını esirgemeyen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz'a teşekkür ediyor, tüm Boluluları şampiyona müsabakalarına davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.      

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyükler, Karate, Şampiyonası, 19-21

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 10 OCAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Para kimde bilinmezmiş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇSGB”nın Müsteşar Yrd.cılarımızdan… Sn.Doç.Dr.“NACAR”da biz Bolululurla idi…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Anayasa Teklifi
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş HEP PALAVRA !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129