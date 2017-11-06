Haber: Esra ÖZTÜRK

10 ilden 50 kulübün katıldığı 1200 sporcunun 8 ayrı tatamide kıyasıya mücadele ettiği Türkiye'nin en güçlü takımlarının katıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Karate Ligi 2. Maçı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Hendek Spor Salonunda tamamlandı. Söz konusu turnuvaya Bolu'yu temsilen tek takım olarak katılan İbrahim DAMAR ve Karate ekibi toplamda ligdeki puanını aldığı galibiyetlerle yükseltti ve 3 madalyayla ilimize döndü. 6 ayaklı ligin 2. maçında büyükşehir belediye kulüplerinin, büyük illerin kulüplerinin karşısında büyük avantaj yakalayan takımımızdan Alperen Utku 2005 doğumlularda, Seval Pelvan 2005 doğumlu bayanlarda, Faruk Karaman Ümitlerde bronz madalyanın sahibi oldu.