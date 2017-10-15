Haber: Esra ÖZTÜRK

Amatör Spor Haftası kutlaması çerçevesinde turnuvaya sporcu katıldı. Karate turnuvası 14 Ekim Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonunda gerçekleşti. Turnuvada minikler – Yıldızlar kategorisinde katu-kumite alt dallarında düzenlendi. Turnuvada Bolu antrenörlerinden İbrahim Damar, Emrah Sarıcaer, hakemlerden Cemal Temel, HASİBE Eroğlu, Mert Kalaycıoğlu, Faruk Kahraman, Dilara Erol ve Tolga Kurnaz görev yaptı. Minik bayanlar kumite maçlarıyla başlayan müsabakalarda ilk defa müsabakaya çıkan miniklerin performansı büyük ilgi çekti. Müsabakalar katılım belgelerinin dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu