Karatecilerimiz madalyaları topladı

Haber: Gökhan Aksoy

Söz konusu turnuvaya ilimizi temsilen katılan Bolu Belediyespor Karate Takımı turnuvadan 7 derece ile döndü. Karate Takımımızın elde ettiği dereceler ise şöyle;

Emirkan Kabadayı 2009 doğumlular 45 kg 1. Lik (Kültür İlkokulu)

Medine Üzük 2008 doğumlular 36 kg 2. Lik (Yukarısoku Ortaokulu)

Rabia Sümeyye Alıcı 2006 doğumlular 40 kg 2. Lik (Gazipaşa Ortaokulu)

Medine Ürkmez 2009 doğumlular +40 kg 2. Lik (50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu)

Yağız Gültekin 2004-2005 doğumlular 70 kg 3. Lük (M. Çizmecioğlu Anadolu Lisesi)

Tusem Ravza Çolak 2008 doğumlular +43 kg 3. Lük (Behiye Baysal Ortaokulu)

Taha Toprak Sarı 2009 doğumlular 27 kg 3. Lük (Canip Baysal İlkokulu)