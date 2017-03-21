Haber: Aysun Beykoz

Çınarcık İlçesi Spor Salonunda 18 Mart 2017 Cumartesi günü genç erkekler kata müsabakalarıyla başlayan ve genç erkekler kumite müsabakaları ile devam eden program, 19 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşen genç bayanlar kata ve kumite müsabakaları ile sona erdi.

350 Sporcu Mücadele Etti

Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak'tan yaklaşık 350 sporcu müsabakalarda ter döktü.