Haber: Esra Öztürk

10-11 Mart tarihleri arasında Sinop’ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakalarına Bolu karate ekibi 8 sporcu ile katıldı. Sporcular müsabakalarda 3 Altın, 1 Gümüş, 4 Bronz Madalya kazan Bolulu karatecilerbu başarısıyla hem erkek hem kızlarda üst tura Yükseldi. İlimizi temsilen katılan sekiz elit sporcunun sekizi de Bolu’ya madalya gururunu yaşattı. Her biri kendi kategorisinde büyük mücadele örneği gösteren Bolu Karate Takımı Spor Genel Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Liginde 14-15 Nisan’da düzenlenecek yarı finale yükseldi. Müsabakalarda mücadele eden ve madalya kazanan sporcular şu şekilde;

ALTIN MADALYALILAR:

Mehmet Emin Nacar (48 kg)

Serhat Akdeniz (52 kg)

Rabia Sümeyye Alıcı (30 kg)

GÜMÜŞ Madalyalılar:

Serhat YÜCEDAĞ (36 kg)

BRONZ Madalyalılar:

Yağız Gültekin (kata)

Alperen Utku (48 kg)

Menekşe Sağlık (38 kg)

Seval Pelvan (+54 kg)