Haber: Semih Baykal

Türkiye Şampiyonu ve Enes Tekin Türkiye 3.sü olarak göğsümüzü kabarttı. Turnuvayla ilgili kısa bir açıklama yapan Milli Antrenör Derviş Erdoğan, “Sporcularımız bizleri gururlandırdılar. bizim işimiz şampiyon yetiştirmek. Bolu’muza hayırlı olsun. 10 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Bolu Yiğitspor Kulübü sporcularımızdan Aleyna Gamze Demirel Türkiye 2.si olarak bizi gururlandırdı” dedi. Aleyna Milli Takıma seçildi.