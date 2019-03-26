Karatede Şampiyon Bolu

Bolu Belediyesporlu sporcular Bayburt’ta düzenlenen Karate Şampiyonası’ndan 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.

Karatede Şampiyon Bolu

Haber: Gökhan Aksoy

23-24 Mart 2019 tarihlerinde Bayburt’ta Bolu Belediyespor Karate Kız Takımının katıldığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakalarında sporcu Rabia Sümeyye Alıcı tüm rakiplerini yenerek ŞAMPİYON oldu. Bu neticeyle Bolu ili 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Bilecik’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi finaline katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda 38 kiloda mücadele eden Bolu Belediyesporlu bir diğer sporcumuz Ece Gül Öztürk üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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