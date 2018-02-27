Haber: Esra Öztürk
“AfrinHarekatına Destek” amaçlı düzenlenen Karate Liginde, Bolu Belediyespor Karate sporcusu Dilara EROL, Karate Ligi Yarı Finalinde kendi sıkletinde Şampiyon oldu.
10 ilin, 30 kulübünden toplamda 1800 sporcunun katıldığı Türkiye’nin en yüksek katılımlı Karate Ligi “AfrinHarekatına Destek” Amaçlı düzenlenen 5. Ayak (Yarı Final) müsabakası 24 Şubat Cumartesi günü Hendek Spor Salonunda tamamlandı. Bolu’yu temsilen lige katılan, Bolu Belediyespor Karate Ekibinden 56 Kg sporcu Dilara Erol Altın madalyanın sahibi olurken, Ece Gül Öztürk, Ceren Didem Oruç gümüş madalya kazandılar.
Bolu’ya Madalya kazandıran Karateciler
Dilara Erol 56 Kg. Altın Madalya
Ece Gül Öztürk 35 Kg. Gümüş Madalya
Ceren Didem Oruç 61 Kg. Gümüş Madalya
TusemRavza Çolak +42 Kg. Bronz Madalya
Menekşe Sağlık 35 Kg. Bronz Madalya
Fatma Uzun 56 Kg. Bronz Madalya
Faruk Karaman +76 Kg. Bronz Madalya
Seval Pelvan +54 Kg. Bronz Madalya
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