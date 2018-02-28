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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Karatede şampiyon Dilara

    Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen “AfrinHarekatına Destek” Karate Liginde, Bolu Belediyespor Karate sporcusu Dilara Erol Şampiyon oldu.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 09:00
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    Karatede şampiyon Dilara
     

    Haber: Esra Öztürk

    “AfrinHarekatına Destek” amaçlı düzenlenen Karate Liginde, Bolu Belediyespor Karate sporcusu Dilara EROL, Karate Ligi Yarı Finalinde kendi sıkletinde Şampiyon oldu.

    10 ilin, 30 kulübünden toplamda 1800 sporcunun katıldığı Türkiye’nin en yüksek katılımlı Karate Ligi “AfrinHarekatına Destek” Amaçlı düzenlenen 5. Ayak (Yarı Final) müsabakası 24 Şubat Cumartesi günü Hendek Spor Salonunda tamamlandı. Bolu’yu temsilen lige katılan,  Bolu Belediyespor Karate Ekibinden 56 Kg sporcu Dilara Erol Altın madalyanın sahibi olurken, Ece Gül Öztürk, Ceren Didem Oruç gümüş madalya kazandılar.

    Bolu’ya Madalya kazandıran Karateciler

    Dilara Erol 56 Kg. Altın Madalya

    Ece Gül Öztürk 35 Kg. Gümüş Madalya

    Ceren Didem Oruç 61 Kg. Gümüş Madalya

    TusemRavza Çolak +42 Kg. Bronz Madalya

    Menekşe Sağlık 35 Kg. Bronz Madalya

    Fatma Uzun 56 Kg. Bronz Madalya

    Faruk Karaman +76 Kg. Bronz Madalya

    Seval Pelvan +54 Kg. Bronz Madalya

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