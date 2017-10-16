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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Kartal gözünü Avrupa’ya dikti

    Beşiktaş Masa Tenisi Takımı Antrenörü Sabahattin Sabri Sabrioğlu hedeflerini gazetemize anlattı. Sabrioğlu, “Hedefimiz Avrupa Şampiyonası” dedi.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:32
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    Kartal gözünü Avrupa’ya dikti

    Haber: Esra Öztürk

    Haftasonunda Bolu’da düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’na Beşiktaş takımı ile gelen Antrenör Sabahattin Sabrioğlu hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi. Bolu’daki şampiyonasını değerlendiren Sabrioğlu konuştu: “13-15 Ekim’de Bolu’da yapılan kendi ev sahipliğimizde gibi hissettiğimiz şampiyona güzel geçti. Gençler Türkiye Şampiyonası’nın İstanbul’da sadece 2-3 saat yolculukla gelinebilen Bolu’ya verilmesi çok güzel. İlk gün güzel maçlar yaptık ana tabloya girmek için mücadele ettik. 3 sporcu ile katıldık ve ben Sabahattin Sabrioğlu olarak müsabakalarda yer aldık. Yorucu bir hafta bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta Kayseri’ye katılacağız. Amacımız şu çocuklarımız küçük. O yüzden daha çok hazırlık anlamı taşıyor bizim için bu turnuva, bu sebepten sar bir kadro ile katıldık. Biliyorsunuz A takımımız bizim çok güçlü. Türkiye Şampiyonası’nda geçen hafta Adana’da 4’te 4 yaptık. Tabi Kartal, Siyah-Beyaz turnuvalarda olmazsa olmazların içinde. Renk katıyoruz. Amacımız başta Kulüp Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Karacan ve Genel Koordinatörümüz Levent Çifter beyin direktifleri doğrultusun hareket ediyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Turnuvada en iyi dereceyi almak istiyoruz.  Böylelikle siyah-beyazlı tüm taraftarlara saygı ve selamlarımı iletiyorum. Çalışmalarımızı ay sonunda katılacağımız Avrupa Şampiyonası 2.tur maçları için sürdürüyoruz. Beşiktaş’ın İspanya’nın Santiago kentinde müsabakaları var. A Takımımız İstanbul’da çalışıyor. Milli Takımımızda da sporcularımız var altyapıda da çalışmalarımız sürüyor.

    Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Masa, Tenisi, Takımı, Antrenörü

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