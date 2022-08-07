Kartal, son dakikada güldü

Haber: Uğur Balaban
Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar, Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a zaferi getiren gol, mücadelenin uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'dan geldi.
Vodafone Park'ta oynanan müsabakadan ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Büyük heyecana sahne olan ikinci yarının 67. dakikasında konuk Yukatel Kayserispor'da Ali Karimi, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş'ta 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+1. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördükten 2 dakika sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.
Mücadelenin 90+5'te sahneye çıkan Rachid Ghezzal. siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı.
Maçtan dakilar
9. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Bertolacci tek pasla Gavranovic'i soldan ceza sahasına sokarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gavranovic'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Cardoso'nun uzaktan şutunda, kaleci Ersin topu direk dibinde kurtardı.
41. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla Salih Uçan ceza sahasına girdiği anda topa basarak pozisyonunu kaybetti ve son anda meşin yuvarlağı arkasındaki Weghorst'a çıkardı. Weghorst'un vuruşunda, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak, kornere gitti.
44. dakikada Masuaku'nun soldan içeriye yerden ortasında savunmadan seken topa Weghorst son anda dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
55. dakikada Emrah Başsan'nın soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, Beşiktaş savunması kale çizgisi üzerinde topu kornere çıkardı.
68. dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. Ali Karimi'nin ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Kayserisporlu oyuncuyu ihraç etti.
72. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Ghezzal'ın şutunda, kaleci topu kurtardı.
78. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin az farkla üstünden auta gitti.
82. dakikada Mustafa Pektemek, sağ tarafta Necip Uysal'dan sıyrılıp çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
GOL: 90+5. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan başlayan atakta Weghorst'un ceza sahası dışına çıkardığı topu Ghezzal ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Cenk Tosun), Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Muleka (Dk. 57 N'Koudou), Weghorst
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 89 Ramazan Civelek), Ali Karimi, Bertolacci (Dk. 69 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 89 Mensah), Thiam (Dk. 50 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 69 Mustafa Pektemek)
Gol: 90+6 Ghezzal (Beşiktaş)
Kırmızı kartlar: Dk. 68 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 76 Gedson Fernandes, Dk. 90+9 Necip Uysal (Beşiktaş)