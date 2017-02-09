HABER: Esra ÖZTÜRK

Karayoluyla Karabük'e giden siyah beyazlı takım, Bolu'da mola verdi. TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi. Yemekten sonra taraftarlar ile futbolcular toplu halde fotoğraf çektirirken, futbolcularla selfie çektirmek isteyen taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Yemeğin ardından kafile maçın oynanacağı Karabük’e hareket etti. Kartal Karabük’te yapacağı son idman ile birlikte maç saatini beklemeye başlayacak.