Kartala Yenildi, Son Sıraya Düştü

Haber: Aysun Beykoz

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah – beyazlılar Boluspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda Boluspor eşitlik için çabalamasına rağmen mücadeleden 3-2 yenik ayrılan taraf oldu. Boluspor bu sonuçla ligde son sıraya düştü. Ligde 1 puanı bulunan Boluspor 4.haftada Göztepespor’u konuk edecek. Ligde 4.hafta maçları milli maç arasından sonra oynanacak.

Saha: Nevzat Demir Tesisleri - İstanbul

Hakemler: Oktay Koçak (Hakem), Batuhan Sarıgül (1. Yardımcı Hakem), Deniz Alav(2. Yardımcı Hakem), Kıvanç Ayyıldız (Dördüncü Hakem)

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Rıdvan, Erdoğan, Halil, Atamer (88.dk.Adilet), Erdem (88.dk.Yusuf), İlkay, Behiç Alpagut (45.dk.Ahmet Emir), Emre (70.dk.Adem Bekir), Almos Kaan (70.dk.Cenk)

Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan, Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Hakan, Erdem Can (77.dk.Ensar), Emirhan (77.dk.Uğur Kaan), Çağrı (46.dk.Burak), Mehmet Can (51.dk.Semih), Arda (51.dk.Mert)

Goller: 11.dk.Behiç Alpagut, 40.dk.Rıdvan, 79.dk.Erdoğan (Beşiktaş) – 42.dk.Emirhan (Boluspor)

Sarı Kartlar: 12.dk.Emirhan, 83.dk.Mert Meriç (Boluspor)