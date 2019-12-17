Kartalkaya Orman Kayak Spor Kulübü Derneği kuruldu

Haber: Volkan Yılmaz

Kuruluş belgesi Dernek Başkanı Avni Arslan ve yönetim kurulu tarafından Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’ya takdim edildi. Kartalkaya Orman Kayak Spor Kulübü Derneği merkezi Bolu olup renkleri yeşil ve beyaz olarak kararlaştırıldı. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başta şehit ve gazi yakınlarını kayak sporu taleplerinin karşılanmasının önemine vurgu yaparak Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının da kayak sporu ve sivil toplum faaliyetlerinin içinde olacak olması ayrıca heyecan verici olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.