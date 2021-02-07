Kartalkaya ve Arkut kayak merkezleri Türk sporuna hizmet ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan ve uzun süre beklenen beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezleri, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama sporcularına da hizmet ediyor.

Dört mevsimi doyasıya yaşayan Türkiye'de, kış ayları da kar güzelliğiyle yaşanıyor. Son haftalarda yoğunluğu artan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak hizmet veren kayak merkezlerinde, sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kış mevsiminin başta gelen aktivitelerinden olan kayağın keyfine varan tatilcilerin yanı sıra kayak sporcuları da merkezlerden faydalanıyor.

Bazı kayak merkezleri, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade 2011), 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

Kartalkaya alp disiplini ve snowboard ;Arkut Dağı Kayak Merkezi, kayaklı koşu

Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi, Erzincan’da bulunan ve 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ve Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, alp disiplini ve snowboard sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi, kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Bursa'da bulunan, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı olan Uludağ, kış turizminin vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor. Uludağ, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini ve snowboard yapmak isteyen sporcuların kullanabildiği merkezler arasında yer alıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin 1. derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi ise alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve teknik altyapısıyla öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi, sporculara alp disiplini ve snowboard yapma imkânı sunuyor.

Öte yandan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi, Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, Burdur'un Salda Kayak Merkezi gibi ülkede yer alan birçok kayak merkezi de kayakseverlere hizmet veriyor.