Haber: Esra Öztürk

Kar kalınlığının 1 metre 20 santimetre olduğu kayak merkezinde yerli ve yabancı tatilciler, sezon sonuna yaklaşılan merkezdeki otellerin pistlerinde hem kayak hem de snowboard sporları yaparak vakitlerini değerlendiriyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla kayak merkezine olan ilginin azaldığı görülürken, oteller hafta sonu olmasına rağmen yüzde 40-50 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Kartalkaya'daki bazı oteller, tatilci sayısının azlığı nedeniyle sezonu kapatırken, açık olan oteller de hafta içerisinde sezona veda edecek.