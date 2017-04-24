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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • KARTLAR HAVADA UÇTU PUANLAR PAYLAŞILDI

    12’inci Veteranlar Turnuvasında heyecan A grubu maçları ile devam ederken, grubun iddialı ekiplerinden Çelikpençe ilk maçta büyük bir sürprize imza atarak 3-0 geriden gelip Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’den 1 puan koparan BESK Elvan İnşaat ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 6 gol 2 de kırmızı kart olurken, iki takımda bir puana razı oldu.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
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    KARTLAR HAVADA UÇTU PUANLAR PAYLAŞILDI

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bu sezon 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. A grubu ikinci maçları dün oynanan 4 karşılaşma sonrası geride kalırken, güne damgasını vuran maçta Çelikpençe ile BESK Elvan İnşaat karşı karşıya geldi.

     

    Karşılaşmaya etkili başlayan beklenildiği gibi Çelikpençe olurken, 10.dakikada sahneye çıkan Fatih Sarıtaş yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve skoru 1-0’a getirdi. Bu golden sonra rakip kalede daha fazla pozisyon bulmaya başlayan BESK Elvan İnşaat İbrahim Bulut’un kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarının sonlarına doğru serbest vuruş kazanan BESK Elvan İnşaat’ta topun başına geçen Engin Ağar harika bir vuruşla kaleci Sinan’ı geçti ve ilk yarının skorunu tayin eden golü kaydetti(2-1).

     

    İkinci yarıda puan yada puanlar isteyen Çelikpençe rakip kalede etkili olurken, aradığı golü Abullah Değer ile buldu ve yeniden skora denge geldi. Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Çelikpençe penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Abullah Değer kaleci engeline takılınca Çelikpençe öne geçme şansını değerlendiremedi. Karşılaşmanın 20.dakikasında Çelikpençe kalecisi ve savunmasının bir anlık hatası sonrası topla buluşan İsmail Özdemir meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlamakta zorlanmadı ve bir kez daha takımını öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla devam ederken ikinci yarının 24.dakikasında saha içi bir anda karıştı. Kaleci Sinan ile Alper arasında çıkan tartışma sonrasında olaylara karışan Ferda Çakır ile Alper kırmızı kart gördü ve iki takımda 7 kişi kaldı. Karşılaşmanın 28.dakikasında 2’inci golün sahibi Abdullah Değer düzgün bir vuruşla bir kez daha rakip fileleri havalandırarak takımına bir puanı getirdi. Bu skorla Çelikpençe puanını 4’e çıkartırken, BESK Elvan İnşaat ikinci maçından da 3-3’lük eşitlikle ayrılarak puanını 2 yaptı.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Turnuvasında, Heyecan, A

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