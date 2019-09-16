“Kas Yığını” Dediler, Altın Madalya Kazandı

Haber: C.Kutay Aykan

AC Kadınlar Kulüplerarası YGB Türkiye Şampiyonası 13 - 15 Eylül tarihlerinde ilimizde gerçekleştirildi. Murat Canbaş Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara Tutya Yılmaz damga vurdu. Tutya Yılmaz, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki göstermiş ve “Senin “Kas Yığını” dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey” demişti. Yılmaz sosyal medya hesabından altın madalya kazandığını duyurdu.