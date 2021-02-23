Kasapoğlu  “Centilmenlik dolu maçlar izletecekler”

Haber: N. Halid Altundal

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Yeni Adana Stadı'nın açılış töreninde, kentte tarihi ve heyecanlı bir gün yaşandığını söyledi.

Adana'nın özlemle beklediği stadına kavuştuğunu aktaran Kasapoğlu, "Adana, tarihiyle, kültürüyle, yiğit insanlarıyla, değerli halkıyla çok müstesna bir ilimiz. Bu manada tabii ki spor ve gençlik alanında da ülkemizi en güzel şekilde temsil eden, bu manada güçlü potansiyele sahip olan illerimizden birisidir. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Adana'da da pek çok süreci, bu manada devrim niteliğinde bir süreci yaşadık, yaşıyoruz." diye konuştu.

Adanaspor ve Adana Demirspor. Ben bu manada bu iki güzide kulübümüzün de bu güzel statta rekabet, centilmenlik, dostluk dolu maçları, en güzel şekliyle bizlere izleteceklerini, bu seyir keyfini güzel atmosferi bizlere hissettireceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Adanaspor ve Adana Demirspor için hayırlı olmasını diliyorum"

Bakan Kasapoğlu, kentin modern bir stada kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yeni, modern stadının yanı başındayız. Sadece maçların, müsabakaların oynandığı gün değil, onun haricindeki zamanlarda da bireysel antrenmanlarıyla, içerisinde bulunacak gençlik merkeziyle de gençlerimize her daim yanında olabilecek bir mekan. Yanı başında üniversite var, ciddi bir yerleşim alanı da söz konusu. İnşallah 7 gün 24 saat yaşayacak bu mekânın, şehrimiz, şehrimizin iki güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bu süreçte bizleri güçlü şekilde destekleyen, yol gösteren Cumhurbaşkanımıza tüm spor camiası adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Emeği, katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyorum. Stadımız spor camiamız, Adana'mız, ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

Açılış töreni

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer ilgiler katıldı.

Katılımcılar açılış kurdelesi kesti, fotoğraf çektirdi, stadı gezdi.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, kaleye birkaç şut çekti.

Açılışta, Bakan Kasapoğlu'na Adanaspor ve Adana Demirspor formaları hediye edildi.​​​​​​​

Törenin tamamlanmasının ardından, statta saat 19.00'da başlayacak ilk maçta karşılaşacak Adana Demirspor ile Altay'ın futbolcuları, sahaya çıkıp müsabaka için ısınma hareketlerine başladı.