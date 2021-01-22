Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı

Haber: N. Halid Altundal

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız, Karadeniz'in kuzularını çakallara kaptırmayacağız, gençlerimizin istikbalini o çakalların çalmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, "Biz de Trabzon'la gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını verirken, tarihin, dostluğun, kardeşliğin, tabiatın, güzelliğin, yiğitliğin şehri Trabzon'da olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşadığını dile getirerek, her zamanki gibi sıcak ve samimi ev sahipliği ile ağırlandıklarını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, Trabzon'un her zaman varlığını en güzel şekilde ifade eden, bunu da tarihte müstesna bir yere koyan şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Trabzon'un her açıdan gelişmesi ve ilerlemesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, gençlik ve sporun Türkiye'nin istikbali açısından iki önemli alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu alanda gelinen nokta son 18 yılda çok anlamlı bir boyutu ortaya koyuyor. 90'dan fazla tesis, son 18 yılda 10 misli tesisleşmeyi ortaya koydu. Gerek spor alanları, havuzları, salonları, semt sahaları ile futbol, basketbol, voleybol alanları, tenis kortlarıyla ve Türkiye'deki ilk deniz dolgusu olarak çok anlamlı Şenol Güneş Spor Kompleksi, stadyumu ile Trabzon’a önemli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yurt kapasitesinin tam üç misli arttığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "5 bin iken şu anda 15 bin yurt kapasitemiz ve tabii ki gençlik merkezlerimiz. 'Gençlerimiz neredeyse biz oradayız' anlayışı ile Trabzon'un en merkezi alanına 7/24 hizmet politikamızla eş güdümlü faaliyet gösterecek, gençlerimize yeni bir yuvanın, merkezin kazandırılmasının da heyecanını yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temasları kapsamında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Kulübü’nü ziyaret etti. Trabzon’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde sporcularla bira araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporculara forma, kitap, basketbol topu ve raketlerin de yer aldığı çeşitli spor malzemeleri hediye etti.