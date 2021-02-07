Kasapoğlu “Gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir devrimi gerçekleştirdik”



Haber: Aysun Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında eserler inşa ettiklerini vurgulayarak, “Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir devrimi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.

Taş üstüne taş koymaya, çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir ihya hareketinin, bir adalet, kalkınma mücadelesinin neferleriyiz. Hiçbir zaman hiçbir zorluktan, tuzaktan korkmadığımız, usanmadığımız gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza vereceğiz. Medeniyetimizi yarınlara daha güçlü taşımak için gayret edeceğiz.” diye konuştu.

“Gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir devrimi gerçekleştirdik”

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Bugüne kadar gençlerimiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Bundan sonra da yarınların kutsal emanetini omuzlayacak gençlerimiz için her türlü çabayı, gayreti, imkânı ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, her geçen gün hizmette çıtayı daha fazla yükselteceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Ülkemizin dört bir yanında eserlerimiz bir bir yükseliyor. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir devrimi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Amacımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' idealine uygun bir şekilde hizmet etmek. Halkımızın neye ihtiyacı varsa, ne gerekiyorsa tüm fırsatları onlara sunmak. Burada yükselen eser, başta gençler olmak üzere tüm halkın hizmetinde olacak."

Gençlik merkezlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, “kadın öncelikli spor” ilkesini benimsediklerini, tüm toplumun spor merkezlerinden ve tüm imkanlardan faydalanmalarını istediklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra 6,5 dönümde, kitap kafe, çok amaçlı salon, inovasyon odası, güzel sanatlar ve el sanatları çalışmalarına yönelik atölyeleri, basketbol ve futbol alanlarını içeren merkezin açılış kurdelesini kesti.

Ardından merkezi gezen Kasapoğlu, burada çeşitli branşlarda eğitim alan öğrenciler ve sporcularla sohbet etti.

Bakanlar Kasapoğlu ve Sönmez ‘Oba Kent Proje Sahası'nda incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu, Söğüt ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret etti ve Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'nın yapılacağı Oba Kent Proje Sahası'nda incelemelerde bulundu.