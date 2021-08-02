Kasapoğlu “Mete tarih yazdı”

Haber: Yasin Bilgi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi.

Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir alanda takip eden Kasapoğlu, müsabakanın sona ermesiyle tribüne gelerek Mete'nin şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı.

Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.

"Bu madalyayı da Mete tarih yazarak getirdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'un tarih yazdığını söyledi.

Final müsabakasını yerinde takip eden Kasapoğlu, şampiyonluk sonrası açıklamalar yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de ilk altın madalyayı elde ettiklerini anlatarak, "Bu madalyayı da Mete tarih yazarak getirdi. İnşallah yolumuz açık. Gözümüz aydın olsun, tüm milletimize selam olsun. İnşallah yeni madalyalarla bu aziz milleti sporcularımız sevindirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.